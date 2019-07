Por: Redacción Digital BLU Radio

En la actualidad, el acceso al internet es primordial en la mayoría de las actividades que realizan las personas. Sin embargo, en algunas ocasiones es difícil conseguir que la red de wifi llegue a todas las partes de una casa. También es normal que haya escuchado que al colocar papel aluminio en el router hace que la señal mejore y un estudio científico lo confirmó.

En un estudio realizado por la Universidad de Darthmouth llegaron a la conclusión que cubrir la antena con papel aluminio hace que la señal de internet no se esparza por todo el lugar, sino, por el contrario que se direccione al lugar que la persona desea.

El portal BBC explicó, que los Routers generalmente son omnidireccionales. Es decir, que la señal que estos emiten, fácilmente, puede llegar a cualquier rincón de un lugar. Por este motivo, cuando se cubre con papel aluminio este material hace que la señal se vuelva direccional y apunte a un solo sentido.

El aluminio no solo hace que la señal direccionada a un solo lugar mejore, también optimiza la seguridad de la red de wifi, pues cuando no se expande no tiene acceso a tantos lugares y no llegará a las personas que intente robar wifi de una red.

