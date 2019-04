Por: Frank Reyes, Blu Radio

El pasado martes 16 de abril, Microsoft reveló la más reciente consola de la familia Xbox One, se trata de Xbox One S All-Digital Edition, aparato que no tendrá lector de blu-ray y contará con 1TB de almacenamiento interno, por lo que todos los juegos deberán ser descargados en su formato digital.

El anuncio encaja con un proceso de Microsoft de enfocarse en el servicio de streaming de videojuegos hasta ahora conocido solamente como ‘ProjectxCloud’, que promete competir con el Stadia de Google.

Este nuevo Xbox One vendrá con tres juegos preinstalados: Forza Horizon 3, Sea of thieves y Minecraft. También se anunció la opción de pagar un dólar por una suscripción de tres meses a Xbox Game Pass.

El proyecto que plantea la empresa con esta nueva consola es ofrecer una opción más económica al Xbox One común, 50 dólares menos que esta, para ser exactos. Además, aseguran que disminuirán el precio si es necesario.

Se tiene planeado el lanzamiento de esta Xbox para el 7 de mayo de este mismo año, aunque ya está abierta la preventa por 249 dólares.