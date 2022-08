25 de agosto de 2022 - Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, programa completo

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el tema central contó con la participación del senador de Cambio Radical David Luna y del economista César Augusto Rodríguez, quienes analizaron el impacto de la reforma tributaria al bolsillo de los colombianos y a diferentes sectores.

“El tema de los impuestos verdes se han venido implementando en Colombia de manera reciente (...) eso implica un cambio cultural”: economista César Augusto Rodríguez

Además, el representante Julián Peinado habló del proyecto con el que busca convertir el ‘stealthing’ (práctica en la que se retira preservativo durante el acto sexual sin consentimiento de la pareja) en un delito.

“Lo que queremos con esta ley es también hacer un ejercicio de prevención general, que el derecho penal envíe un mensaje disuasorio”, aseguró.

Asimismo, Carolina Soto, ex codirectora Banco de la República, habló sobre por qué aún no ha entrado en funcionamiento la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal.

“La idea es que sea independiente, que sea un cuerpo técnico y que no responda a las distintas ideologías políticas”, aseveró.

Por último, el coronel (r) John Marulanda, presidente de Acore, en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, habló del anuncio del MinDefensa sobre el fin de bombardeos contra grupos ilegales.

“Desde el día de ayer, desde ACORE, hemos venido analizando todo. Entendemos que el nuevo ministro de Defensa tiene varios principios y no quiere quebrantar ciertas cosas como el servicio militar obligatorio, frenar el ímpetu bélico de nuestras Fuerzas Militares. Creemos que lo que él está promoviendo es suspender los bombardeos que fueron establecidos con causas justas en el gobierno anterior. Creemos que las fuerzas militares no tienen otra decisión que acatar esa orden y esperar un tiempo a que la historia vuelva a dar la razón para que se reinicien nuevamente los bombardeos a campamentos que, Dios quiera que no, estén niños”, aseguró.

