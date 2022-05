23 de mayo de 2022- Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, Rodolfo Hernández, en entrevista en Mañanas BLU, respondió a las afirmaciones del también candidato Gustavo Petro, quien le dijo el domingo “millonario y corrupto”.

“A palabras necias, oídos sordos. No puedo gastar mi energía, ni concentrar el apoyo que he recibido de los colombianos en contestar algunas agresiones que no son ciertas” dijo.

Agregó que cree que ganará en primera vuelta y que, por lo tanto, quitó la posibilidad de apoyar a Petro en caso de que haya segunda vuelta y él no pase.

En otras noticias en el informe de la Contraloría, que se dio a conocer el fin de semana, se evidenció que a la fecha medio millón de estudiantes en el país siguen sin recibir el servicio de alimentación escolar.

Ante las constantes quejas por la demora y la calidad del Programa de Alimentación Escolar ( PAE ) en todo el país, el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, entregó en Mañanas BLU los detalles sobre las afectaciones ocasionadas a cerca de 500.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes, quienes a la fecha no han recibido alimentación escolar y contó sobre quién recae la responsabilidad de dicha afectación.

“Aquí hablamos de la responsabilidad de las entidades territoriales. En el año 2021 se asignaron recursos en el orden de 1.2 billones de pesos para 96 entidades territoriales certificadas para que contrataran, con el tiempo suficiente, estos Programas de Alimentación Escolar. Sin embargo, se han superado barreras de hasta 120 días y aún no inicia el servicio, como el caso de Buenaventura”, indicó el funcionario.

