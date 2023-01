Detalles sobre investigación contra el ministro de Defensa en Guatemala: Mañanas Blu, 17 de enero

Este martes el fiscal de Guatemala Rafael Curruchiche habló en Mañanas Blu sobre las acusaciones que se le hacen desde ese país al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. También se refirió a los delitos por los que se dan estos señalamientos.

Velásquez es señalado de avalar, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de "colaborador eficaz" (testigo protegido) de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala, dijo en un video difundido en redes sociales el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.

“Consideramos que pudo haberse cometido el delito de asociación ilícita, obstrucción de la justicia y conspiración”, indicó Curruchiche en Mañanas Blu.

Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Guatemala, resaltó que hasta el momento no se ha podido establecer si el ministro de Defensa colombiano recibió dinero por parte de la empresa Odebrecht e indicó por qué considera que Velásquez pertenece a una estructura criminal que benefició a la multinacional brasileña.

"En este momento no hemos podido establecer que el señor Velásquez Gómez haya recibido dinero. Cuando me refiero a que hace parte de una estructura criminal es porque él tenía conocimiento de cómo se estaba llevando esta negociación, del dinero que se le iba a pagar al Estado de Guatemala, del dinero del que se iba a beneficiar la empresa Odebrecht y del dinero del que se iban a beneficiar los colaboradores brasileños y que ahora no lo son”, señaló el funcionario guatemalteco.

Finalmente, el fiscal contra la Impunidad dijo que la decisión no es una revancha política, que su investigación es seria e imparcial, pues la justicia no puede actual por ideología.

