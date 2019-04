Agua y producción deben ir de la mano: MinAmbiente sobre Santurbán

Por: Javier Rodríguez - BLU Radio

Más de 1.000 personas participaron en la primera reunión consultiva que realiza el Ministerio de Ambiente sobre el futuro del páramo de Santurbán, ubicado al oriente del país.

“A todos les tengo que decir, muchos creen que no se puede hacer, pero no pierdo la esperanza de que el agua y la producción estén de la mano en este territorio, no vamos a desplazar a nadie”, manifestó Ricardo Lozano, ministro de Ambiente.

El alcalde de Vetas, Orlando Rodríguez, señaló que es importante que el Gobierno no vulnere los derechos de los habitantes del municipio.

“Estamos trabajado para que las actividades mineras ancestrales no se acaben en el territorio. Durante más de 400 años esta zona ha vivido de la extracción del oro”, manifestó el mandatario.

En 25 municipios de los departamentos de Santander y Norte de Santander se realizarán las reuniones consultivas con las comunidades para la delimitación de Santurbán.

Actualmente han llegado más de 300 propuestas al Ministerio de Ambiente sobre cómo debería ser la limitación de este ecosistema ubicado en la cordillera oriental.

La empresa Minesa solicitó una licencia ambiental para extraer oro de las minas ubicadas en un sector conocido como Soto Norte, en Santander, cerca del páramo de Santurbán.