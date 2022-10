Cali, sede la segunda Feria de Aves de Colombia

Este libro fue de gran apoyó para todos aquellos interesados en la ornitología en el país y el continente, ya que según indica la página oficial del evento, “despertó el interés de los colombianos y sus vecinos en la rica avifauna de la zona”.

Así mismo “A Guide to the Birds of Colombia” se ha convertido en una gran herramienta para los aficionados a las aves.

Con los recursos logrados en la primera edición, se logró la creación de la Reserva Natural Mapalina, la cual propicia la conservación de más de 300 especies de aves, algunas de ellas en peligro de extinción.

“Estamos comprometidos con un trabajo que se ha venido realizando hace más de 10 años todas las ganancias de esta nueva versión será aportado a esta fundación para seguir manteniendo esta reserva. Un poco más de 400 especies de aves convierte a Cali en la ciudad de las aves”, dijo Carlos Warner, uno de los directores del evento.