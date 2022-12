Debate: Polémica en torno al proyecto de perforación exploratoria en La Macarena

En este debate de Blu Verde se analizó el proyecto Área de interés de perforación exploratoria Serranía, que tiene influencia sobre los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán, entre Meta y Caquetá, y es desarrollado por la sociedad Hupecol desde 2011, el cual ha generado polémica debido al impacto social, ambiental y económico que tendría la exploración petrolera sobre esta zona biodiversa y ecológica, según han denunciado autoridades locales y la comunidad.

En diálogo con Blu Radio, el geólogo Julio Fierro aseguró que el proyecto, que se encuentra en etapa de evaluación, “es controversial debido a su ubicación geográfica, pues el municipio de La Macarena es un área reconocida de biodiversidad, es un lugar que socialmente ha sido complejo y lo que hemos visto en otros lugares es que la actividad extractiva exacerba conflictos sociales”.

Por su parte, el alcalde municipal de La Macarena, Herminso Cárdenas Montealegre, quien presentó el pasado 8 de abril una solicitud a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para que les diera la posibilidad de poner en práctica mecanismos de participación urbana, señaló que este proyecto va en contravía de apostar a la paz, a un desarrollo productivo ecoturístico y a la producción agrícola.

“Es recoger el sentimiento de toda la comunidad, la preocupación basado en la experiencia que hemos tenido en todos los municipios donde han hecho explotación petrolera. Más cuando en La Macarena hemos tenido que vivir la violencia, el conflicto armado; es un municipio aislado. Vemos una contradicción grande cuando se piensa en La Macarena como un destino turístico”, expresó.

Además, indicó que toda la comunidad realizó aportes económicos y lograron reunir 50 millones de pesos para contratar profesionales que los asesoraran técnica y profesionalmente para comprender los alcances del proyecto.

En respuesta, Jairo Andrés López, profesional ambiental de Hupecol, la empresa que ha desarrollado proyectos en el país desde hace 18 años de exploración de hidrocarburos en Vichada, Casanare y Meta, indicó que las denuncias solo responden a “un tema de vocación turística agrícola”, y aseguró que han realizado los estudios pertinentes para obtener un inventario de todos los recursos hídricos del área de 34 mil hectáreas que hace parte del proyecto.

Sin embargo, Fierro manifestó que el análisis del componente geológico es “precario” debido a que no especifica “dónde van a ser las plataformas exploratorias, dónde van a ser las vías de acceso, dónde se van a construir las tuberías, no brinda una suficiente información. Estamos diciendo que no se pueden tomar decisiones tan riesgosas cuando la información es precaria”.

Finalmente, César Augusto Hernández, coordinador de asuntos externos de Hupecol, dijo que de las 35 mil hectáreas contempladas, solo se intervendría una parte, mientras que el por ciento no será afectado por la exploración.