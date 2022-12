En la cumbre climática de París han anunciado su presencia 137 líderes

Francia ha recibido la confirmación de 137 jefes de Estado y de Gobierno que acudirán a la cumbre del cambio climático (Cop 21) que se celebrará del 30 de noviembre al 11 de diciembre, anunció hoy el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius.

Publicidad

Los líderes estarán en la primera jornada, el día 30, para pronunciar sus discursos y en total participarán en las diferentes delegaciones y asociaciones 40.000 personas, explicó Fabius en una entrevista con la emisora de radio "France Info".

El jefe de la diplomacia francesa confirmó que se han cancelado por razones de seguridad las dos grandes manifestaciones que se iban a celebrar en paralelo a la cumbre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre. (Vea también: El cambio climático pone a prueba la cooperación de los países ).

Publicidad

"Como la seguridad no se puede garantizar completamente, no se mantienen", indicó antes de añadir que en cualquier caso las organizaciones no gubernamentales (ONG) estarán presentes en el centro de conferencias, donde se desarrollarán las negociaciones y donde habrá más de 350 debates.

Publicidad

Las ONG "tienen que participar porque su papel es totalmente esencial".

La cancelación de una serie de actos paralelos a la cumbre se decidió después de los atentados yihadistas de París del pasado viernes, en los que 129 personas fueron asesinadas.

Publicidad

A ese respecto, Fabius reiteró su voluntad de combatir el autodenominado Estado Islámico, al que se han atribuido esas acciones y que "no hay negociación posible" porque, añadió: "Quieren destruirnos. Quieren que los que no son como ellos estén muertos".

Publicidad

Recordó que la semana próxima el presidente francés, François Hollande irá el martes a Washington para entrevistarse con Barack Obama y el jueves a Moscú para verse con Vladímir Putin con la intención de constituir una coalición internacional única contra el grupo terrorista.

EFE