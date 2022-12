En La Vega denuncian foco de incendio en estrella fluvial del río Gualiva

Patricia Villamizar, habitante de la vereda San Antonio en el municipio de La Vega, aseguró en Blu Verde que las autoridades no han logrado llegar al sitio del incendio en la estrella fluvial pese a sus ingentes esfuerzos para evitar el desabastecimiento del agua en varios acueductos veredales.

Para Hernando García, coordinador de Ciencias de la Biodiversidad del Instituto Humboldt, el río Gualiva es muy importante para la zona y es conocido como una estrella fluvial en el que convergen muchos ríos. Con la perdida de los bosques por los incendios en esta época de seguía se pone en riesgo la capacidad de regulación del agua que abastece estas cuencas.

Cuando se pierden bosques de niebla, como los que están ubicados en toda la zona alta del río Guavila, se pierde la capacidad de capturar el agua que viene en la neblina que de los bosques pasan a los ríos. Si no hay bosques pasan por escorrentía a la cuenca y no se retiene. Según el investigador cuando hay eventos de sequía no hay agua acumulada en esas capas intermedias y orgánicas y se pierde todo.

Para García “se deben generar acciones de planificación y prevención de incendios y la educación es importante (…) pero, además, plantea un trabajo de restauración pasiva que se debe apoyar con estrategias de crecimiento rápido”.