Gobernadores, preocupados por artículo de fracking aprobado en PND

La posibilidad de que se implemente una política de exploración de yacimientos de petróleo no convencionales, mejor conocida como fracking, tiene a varios gobernadores del país preocupados.

Tras la polémica que generó la inclusión de un numeral en el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado este jueves en el Congreso, que deja en manos del Ministerio de Ambiente el estudio de viabilidad de la exploración y producción de yacimientos no convencionales, algunas regiones pidieron claridad al Gobierno Nacional.

“En el Congreso han votado a favor de la práctica del fracking en Colombia. Esto va en contravía de lo que se dijo en campaña, que no se iba a hacer, y ahora se presenta como propuesta del Gobierno”, dijo el gobernador de Nariño, Camilo Romero, quien cuestionó los intereses que habría detrás de ese planteamiento.

Marcela Amaya, gobernadora del Meta, explicó que su departamento, como principal región productora de hidrocarburos del país, “no está de acuerdo con el fracking”.

“Lo que estamos buscando es que el Gobierno Nacional, en su promesa de campaña, logre modificar el Sistema General de Regalías. Necesitamos esa modificación para que pueda darse la licencia social que se necesita para que la industria petrolera pueda seguir haciendo exploración y explotación en sus territorios”, agregó.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, insistió en que considera “inconveniente” el fracking.

“No podemos hablar de petróleo en donde no hay agua, donde la gente está muriendo de sed. No puede ser que el Gobierno invierta $10.000 millones en buscar petróleo en yacimientos no convencionales y no invierta un peso en el agua. Seguimos diciendo no al fracking”, enfatizó.

Para Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca, “no hay suficientes estudios” y por ello dijo no entender “cómo se abre la posibilidad del fracking, cuando esto debe ser responsable y se necesitan estudios técnicos”.

Finalmente, Wilson Rojas, gobernador de La Guajira, no rechazó de plano la posibilidad, pero manifestó que están analizando el tema: “Estamos apenas explorando la situación del fracking.Tenemos unos proyectos importantes de offshore en el departamento, los cuales estamos apoyando sobre la base de que nos genere empleo y beneficios, sobre todo en el tema tributario”.

Durante el más reciente encuentro de gobernadores, organizado por la Federación Nacional de Departamentos en el Caquetá, los mandatarios departamentales analizaron la sostenibilidad en las regiones y se comprometieron con seguir implementando políticas de protección del medio ambiente, a siete meses de terminar sus periodos.