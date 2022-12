Gobierno aún no lanzará alerta sobre el consumo de carnes rojas en el país

Luego del anuncio de la Organización Mundial de la Salud sobre el consumo de carnes rojas y procesadas que serían cancerígenas para el humano, el Ministerio de Salud realizó un llamado a la ciudadanía para no entrar en pánico.



“Es una información de la OMS que está en fase de estudio”, aseguró el viceministro de Salud, Fernando Ruíz.



El funcionario indicó que según el estudio presentado, la carne roja está en la categoría 2A, lo que señala que probablemente es cancerígena y que los experimentos realizados hasta el momento solo se han adelantado en animales.



Esta indicación también establece que hay agentes en estos alimentos que podrían afectar de igual forma a los humanos.



Esto motivó al Ministerio a no emitir alguna alerta entre tanto no se conozcan los resultados de un estudio que evidencie el riesgo en la salud de los humanos por consumir este producto.



El consumo de embutidos y fiambres es cancerígeno y el de carnes rojas "probablemente" también, indicó este lunes la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS.



En su informe, esa agencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que basa sus conclusiones en "literatura científica acumulada" y examinada por "un grupo de trabajo de 22 expertos de 10 países".



"La carne transformada fue clasificada como cancerígena para el ser humano, en base a indicaciones suficientes según las cuales su consumoprovoca cáncer colorrectal", indicó la IARC.



Precisa que ello incluye "la carne transformada por salado, maduración, fermentación u otros procedimientos destinados a realzar su sabor y mejorar su conservación".