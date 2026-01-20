Granja solar en Cauca evitó la emisión de más de 8.100 toneladas de CO₂ en un año

En medio de la transición energética que busca el país, con alternativas renovables, se conoció que una granja solar ubicada en Puerto Tejada, Cauca, completó su primer año de operación con un impacto ambiental relevante: la reducción de 8.144 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

La infraestructura está compuesta por 49.350 paneles solares, instalados sobre un área de 39,5 hectáreas, con una capacidad instalada de 19,9 megavatios (MW). Durante su primer año, la granja abasteció en promedio el 38,3 % de la energía eléctrica requerida por la planta industrial de Essity en Puerto Tejada, dedicada a la producción de artículos de higiene personal.

De acuerdo con los datos del proyecto, la reducción de emisiones lograda es comparable con la capacidad de absorción anual de un bosque de más de 1.000 hectáreas de pinos o con una superficie similar a 1.450 canchas de fútbol. Además del impacto ambiental, la generación de energía propia permitió ahorros superiores a los 400.000 dólares anuales en costos energéticos.

El proyecto hace parte de una estrategia de sostenibilidad alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 13, relacionado con la acción frente al cambio climático. En términos operativos, el excedente de energía que no es consumido por la planta es inyectado al Sistema Interconectado Nacional, lo que contribuye al suministro eléctrico de otras zonas del país.



Con una vida útil estimada de 30 años y la posibilidad de replicarse en otras plantas, la granja solar de Puerto Tejada se suma a los proyectos que buscan diversificar la matriz energética del país y reducir la huella de carbono de la industria, en un contexto en el que la transición energética se ha convertido en uno de los principales retos ambientales y económicos de Colombia.

