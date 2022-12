Jaguar usado de mascota se está muriendo de hambre por mal hábito alimenticio

James Murillo, el director de Cabildo Verde, donde actualmente se encuentra el animal, contó en BLU Verde qué ha pasado con él.

“El jaguar fue criado en cautiverio y cuando empieza con su madurez sexual, el tema de hormonas empieza a ser difícil de manejar. Desafortunadamente el animal se está muriendo de hambre no porque no le demos comida sino porque no come lo que nosotros le damos de comer que es lo que debería comer”, explicó.

Añadió que le dan carne cruda pero estaba acostumbrado a comer carne cocinada, nunca le dieron hueso, tiene cálculos dentarios por la falta de consumo de huesos.

En ese sentido, dijo que para el 10 de diciembre tienen programada una visita médica donde se anestesiará y se le revisarán los dientes.