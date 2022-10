La biodiversidad está en nuestra cotidianidad: funcionaria instituto Humboldt

Hernández se refirió a la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), cuyo objetivo es permitir a los ciudadanos conocer su entorno y así ser un aliado del planeta.



“Buscamos generar conocimiento de nuestro entorno”, dijo Hernández quien señaló que, además de construir relaciones de uso entre la sociedad y los ecosistemas, es necesario comprender los entornos naturales que rodean los diferentes ecosistemas.



“La diversidad es una fuente de riqueza y desarrollo y si no entendemos la biodiversidad seguramente no vamos a tener qué comer”, indicó Ana María al referirse a la importancia y el papel de la biodiversidad para el desarrollo de las comunidades, las mismas que en ocasiones no contemplan los entornos a la hora de ofrecer productos y servicios.



Publicidad