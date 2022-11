Laguna de Fúquene, un ecosistema que podría desaparecer

Mauricio Valderrama, director de la Fundación Humedales, explicó en Blu Verde cómo la Laguna de Fúquene se ha visto afectada por diferentes factores en los últimos años.





Según Valderrama, la invasión del terreno por parte de los pobladores se ha detenido, sin embargo el daño sufrido por más de 30 años por esta laguna ha hecho que ya no sea un ecosistema que beneficie a la comunidad.





“Ya el proceso de edificación y de establecer las fronteras con la laguna ya se dio, ya el Incoder delimitó la laguna, la propiedad del estado está definida y son 3.096 hectáreas”, dijo Valderrama.





La preocupación radica en que la laguna ya no presta servicios a los pobladores y esta podría ser abandonada o no tenida en cuenta.



“La situación es difícil para esas personas que utilizan o aprovechan los servicios de la laguna (…) La calidad del agua es pésima, la capacidad de autodepuración de la laguna es pésima”, añadió Valderrama, quien aprovechó para hacer un llamado a la comunidad para realizar labores que ayuden a la Laguna y que por ende los beneficie a ellos.