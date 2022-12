Lo que debe saber de la nueva legislación de pagos y servicios ambientales en Colombia

Stefano Pagiola, economista ambiental, con vasta experiencia en el tema de pago por servicios ambientales, y quien contribuye en la elaboración de proyectos en distintos continentes, estuvo en BLU Verde hablando acerca de la nueva legislación en Colombia en relación a este tema.

Acerca del decreto 870 por el cual se reglamenta el pago de servicios ambientales en Colombia y cómo se compara esta con la legislación de otros países, Pagiola emitió su opinión:

“Es un decreto que exime los principios generales que Colombia debería seguir, tiene muy buen enfoque, muchas leyes en otros países han tenido el error de ponerle demasiados detalles en la ley misma, que a veces son inapropiados y equivocados y que son muy difíciles de cambiar”, dijo.

En ese sentido, citó un ejemplo sobre una ley en un estado de Brasil “donde ponían los montos mismos de los pagos dentro de la ley y cuando se dieron cuenta que estaban demasiado bajos para que la gente pudiera participar fue muy difícil después cambiarlos”.

Con respecto a la financiación para el pago de servicios ambientales incluido en este decreto, Pagiola no se mostró muy optimista.

“Es un poco desilusionante debido a que no hay ningún financiamiento particular, hay muchas fuentes posibles, pero no hay nadie especificado en el decreto”, señaló.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.