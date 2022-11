No toda tradición debe ser aceptada: León Valencia sobre maltrato animal

El escritor y analista político León Valencia, analizó en Blu Verde los diversos actos de maltrato animal que se han presentado en las últimas semanas en el país, y manifestó que no todo lo que considerado como tradición o cultura, debe ser aceptado en la actualidad.

“No todo lo cultural, no todo lo que viene de atrás, no todas las tradiciones deben ser aceptadas a medida que va evolucionando el ser humano y a medida que vamos construyendo sociedades distintas”, aseguró.

Valencia calificó como grave la violencia que se ha generado por parte del ser humano hacia los animales e indicó que estos actos se desencadenan del conflicto en Colombia que lleva más de 50 años y la falta de leyes que impidan la realización de espectáculos como las corralejas.

“Hay cierta autorización cultural para hacer eso porque las corralejas son sinónimo de violencia de los animales contra el ser humano, de cierto goce público porque hay una violencia contra el ser humano de parte de un animal que ha sido asediado, provocado y hostigado hasta que cometa violencia contra ser humano, y también hay autorización contraria, de violencia del ser humano contra los animales”, dijo León.

Según el analista, no es la primera vez que se genere este tipo de maltrato contra animales, sino que es ahora que se muestra a la luz pública gracias a los avances tecnológicos, sin embargo no se denuncia ni se toman medidas frente a dichos actos.

“Quizás estas cosas vengan desde atrás, se estén haciendo desde hace mucho tiempo, peo ahora tienen visibilidad por la aplicaciones, por los medios, por las nuevas tecnologías que permiten que esto salga a la luz. Hay que empezar a protestar, hay que empezar a inhibir esas cosas. Estoy convencido de que la gente también tiene límites y esas se las pone en conjunto la sociedad”, indicó.