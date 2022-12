Octubre será mes de fuertes lluvias: Ideam recomienda no bajar la guardia

El núcleo de Matthew ya está lejos de la zona marítima de Colombia y aunque ha disminuido la incidencia en las condiciones de lluvias del país, el Ideam recomienda seguir actuando en términos de prevención pues en octubre hay una alta probabilidad de lluvias no por huracán sino por otros fenómenos meteorológicos.



“Advertimos que octubre es un mes de precipitación en buena parte de la zona de la costa y en esa medida se tiene la probabilidad de algunas lluvias; ya no por huracán sino por otros sistemas meteorológicos. No hay que bajar las medidas de precaución”, afirmó Christian Euscátegui, jefe del servicio de pronósticos y alertas del Ideam.



El paso de Matthew ha dejado suelos saturados y en esa medida la posibilidad de creciente súbitas, deslizamientos es alta y podrían generarse dificultades especialmente en la zona costera del país por estos eventos.