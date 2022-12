Poblaciones de Chocó y Cauca ahora cuentan con energía solar

Varias zonas del país no tienen energía eléctrica lo cual impide su desarrollo, sin embargo, según Gerardo Cañas, director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas en el país, se ha venido realizando un trabajo importante para llevar este servicio a los hogares que aún no cuentan con él.

Publicidad

“De acuerdo con el Plan Indicativo de Energización para Colombia faltan por energizar en el país, 476 mil hogares colombianos, en zonas no interconectadas faltaría 107 mil nuevos usuarios y hasta el día de hoy se ha atendido 241 mil 272 usuarios con un 98% de energía generada con diésel y un 1.2% generada con energías renovables”, aseguró Cañas.

El funcionario destacó que en Colombia hay un sistema interconectado nacional del que hacen parte todas aquellas poblaciones a las que se puede llegar desde las plantas de generación con redes eléctricas con torres y otro sistema como la ZNI, que corresponden a las zonas no interconectadas con 1.700 poblaciones de las cuales 1.448 hoy están atendidas con energía en diferentes horas.

Publicidad

Como parte de la propuesta del Gobierno Nacional, el funcionario destaca que se hizo el propósito de llegar a 39 cabeceras municipales que ya están cubiertas, y continuar con el trabajo para cumplir con el objetivo de llevar a esas poblaciones que no tienen servicio de energía como es el caso de Isla fuerte en el caribe colombiano y las regiones de Bajo Baudó, Cerrito – Piamonte, Litoral San Juan, Riosucio y Timbiquí.

Publicidad

Estas regiones fueron beneficiadas con energía a través del programa denominado ‘Ideas para el cambio’ y su proyecto “Pacífico Pura Energía”, desarrollado entre Colciencias y El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas que hoy beneficia a más de 1.000 personas incluyendo dos resguardos indígenas.