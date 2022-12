Rio Quito, Chocó, una región amenazada por la fiebre del oro

En BLU Verde abordamos este lunes festivo la problemática de la minería ilegal en el departamento del Chocó, específicamente en Río Quito, una región afectada por la fiebre del oro.



Ximena González Serrano, abogada de Tierra Digna, explicó que esta actividad empezó a realizarse desde la década de los 90, generando un cambio radical en las costumbres de los pobladores. (Lea también El Niño se intensifica y amenaza con convertirse en uno de los más potentes )



“Desde hace seis años Tierra Digna ha venido trabajando en emprender estrategias que contribuyan a visibilizar la problemática que en la actualidad vive el territorio del Chocó”, dijo.



De otro lado, Luis Eduardo Romaña, habitante del municipio dijo “se han presentado demandas para que reparen a la gente”, pero que no se ha logrado el apoyo por parte del Gobierno Nacional.



Agregó que a través del Instituto de Investigación del Pacifico se realizaron estudios en los que se identificaron seis especies de peces que no pueden ser consumibles a causa de la presencia de componentes de Mercurio. No obstante, por falta de recursos, los habitantes se ven obligados a consumir lo que tienen.



Entre los impactos ambientales que ha generado la actividad minera, se encuentra el preocupante crecimiento de niños con malformaciones y temas de salud sin mayor acompañamiento por parte de las Instituciones gubernamentales.