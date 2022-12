Uno de los cocheros me dijo que si tomaba fotos me partía la cámara: animalista

Santiago Villamil, defensor de los caballos que han sido usados en Cartagena para paseos turísticos, denunció a través de Blu Verde, que uno de los cocheros de la ‘heroica’ lo amenazó cuando registraba en video el mal estado de uno de los equinos.

“Después que otro caballo se desplomó, y al ver que no transportaron al animal al lugar de recuperación, protestamos porque no se estaba cumpliendo la ley. Cuando estaba grabando el registro, uno de ellos (cochero) se acercó a mí y me dijo “me llegas a tomar una foto y te parto esa cámara”, dijo Villamil.

Por su parte, Julio Martínez, líder de los cocheros de Cartagena, se pronunció tras las denuncias de los ambientalistas y manifestó que no tiene conocimiento de que un chochero haya amenazado al ambientalista. No obstante, dijo que ellos deben tener las pruebas necesarias.