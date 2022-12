Academia cinematográfica de Estados Unidos expulsó al productor Harvey Weinstein

Los días de gloria de Harvey Weinstein en Hollywood quedaron en el pasado: fue expulsado este sábado por la Academia del cine de Estados Unidos, que otorgó 80 Óscars a las películas de sus estudios, en medio de un escándalo sexual que no para de crecer.



Tras una reunión de emergencia, la junta de gobernadores de la Academia votó por amplia mayoría -más de dos tercios- por la expulsión inmediata del productor de 65 años, caído en desgracia cuando el diario The New York Times publicó el 5 de octubre un explosivo artículo sobre sus abusos contra jóvenes actrices y asistentes principalmente. Desde entonces se han sucedido las acusaciones públicas.



"No solo nos distanciamos de alguien que no merece el respeto de sus colegas sino enviamos un mensaje para que termine la era de ignorancia deliberada y vergonzosa complicidad en lo que respecta a la conducta sexual depredadora y acoso laboral en nuestra industria", reza un comunicado.



"Lo que está en juego aquí es un problema profundamente preocupante que no tiene cabida en nuestra sociedad", agrega.



La Academia Británica de Artes Cinematográficas y de Televisión (Bafta) ya lo había suspendido el miércoles y este mismo sábado se reunía el sindicato de productores (PGA) para "considerar procedimientos disciplinarios".



El otrora magnate del cine -las películas que produjeron sus estudios han recibido más de 300 nominaciones al Óscar y 80 estatuillas- es el segundo miembro de la Academia en ser expulsado.



El actor de "El Padrino II" Carmine Caridi fue el primero: se le acusó de prestar cintas de VHS de filmes aspirantes al Óscar a un vecino que resultó ser un comerciante de películas piratas.



Sin embargo, a Weinstein no le fue retirado el Óscar que ganó personalmente en 1999 como productor de "Shakespeare enamorado".



Desde que salió a la luz el escándalo, una treintena de actrices, entre ellas Mira Sorvino, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Léa Seydoux, dijeron haber sido objeto de insinuaciones sexuales del productor.