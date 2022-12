Al menos 9 muertos y 40 heridos tras sismo en sur de Perú

Al menos nueve personas murieron y 40 resultaron heridas la noche del domingo luego de un sismo de 5,2 grados de magnitud en la región Arequipa, en el sur de Perú, informó a la AFP una fuente de Defensa Civil.



"Hasta el momento tenemos nueve muertos y cuarenta heridos, pero esta cifra puede variar", debido a que el movimiento ha ocasionado derrumbes que han destruido medio centenar de viviendas rústicas y bloqueado caminos, detalló un oficial de Defensa Civil.



El epicentro se registró la noche de domingo a 10 km de la ciudad de Chivay, capital de la provincia de Caylloma, según el Instituto Geofísico de Perú.



Si bien los sismos en Perú son habituales por su ubicación geográfica, en este caso la profundidad fue de 8 km, muy a la superficie, lo que puede aumentar el nivel de daños en el sector del epicentro, según especialistas. Al temblor le han sucedido dos réplicas durante la madrugada del lunes.



"Se sintió un temblor muy fuerte que ha causado estragos en todo el valle del Colca (Arequipa), no tenemos comunicación entre los pueblos aledaños, estamos pidiendo maquinaria para tener acceso, hay fallecidos", dijo a la radio RPP el alcalde de Caylloma, Rómulo Tinta.



Por su parte la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, habló de varios fallecidos, en un número aún por confirmar, aunque "hay más de 80 casas inhabitables, pero no podemos llegar al lugar y aún no tenemos el reporte oficial".



