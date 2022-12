Alemania emite orden de detención europea contra nuevo sospechoso de ataque

El ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière, informó hoy de que se emitió una orden de detención a nivel europeo contra "un nuevo sospechoso" relacionado con el atentado de Berlín del lunes, en el que murieron doce personas.



Al término de una reunión extraordinaria de la comisión de Interior del Bundestag (cámara baja alemana), De Maizière recalcó que esta persona, de la que no aportó identidad, "es un sospechoso, pero no obligatoriamente el autor" del atropello múltiple con un camión en el mercadillo navideño de la capital alemana.



Varios medios habían informado previamente de que las fuerzas de seguridad buscan a un joven tunecino en relación con el ataque, pero De Maizière rechazó hablar de "especulaciones".



El ministro señaló que en las últimas horas se están difundiendo muchas informaciones que no quería "confirmar o desmentir" y aseguró que comparecerá con más datos en cuanto éstos estén contrastados.



"Lo importante es encontrar al sospechoso", zanjó.



La orden de detención del sospechoso es para Alemania y la zona Schengen -el área de libre circulación europea- y se emitió la pasada medianoche, añadió De Maizière.



Varios medios informaron previamente de que la policía sigue la pista de un tunecino tras descubrir en el suelo de la cabina del camión un certificado alemán en el que se tolera la permanencia en el país de un extranjero, pese a no haber obtenido asilo, y que pertenecía presuntamente a Anis A., nacido en 1992 en Túnez.



Esta persona está sin embargo registrada en distintos organismos alemanes con diferentes nombres y edades.



Según el periódico "Süddeutsche Zeitung" y las emisoras NDR y WDR, el sospechoso se encuentra desaparecido desde septiembre y está calificado como "peligroso" en las bases de datos de las fuerzas de seguridad.



El ministerio de Interior indicó que las fuerzas de seguridad tienen registradas a 549 personas como "peligrosas" en circunstancias parecidas a las del sospechoso y a las que se considera susceptibles de cometer un acto terrorista, vinculado o no al yihadismo.



Según distintos medios, el sospechoso buscado por la policía por su posible relación con el atentado de Berlín tuvo contactos con la red de un islamista detenido en noviembre en Alemania, Abu Walaa, dedicado presuntamente a la captación y adiestramiento de jóvenes para enviarlos a combatir con el Estado Islámico (EI) en Siria e Irak.



La cadena regional rbb publicó asimismo que los investigadores han hallado restos de ADN en la cabina del camión que indican que se produjo una pelea entre el atacante y el conductor, un polaco que resultó muerto en el ataque.



Por eso, las fuerzas de seguridad están contactando desde hace horas con centros hospitalarios de Berlín y Brandeburgo, el estado federado que rodea a la capital, en busca de sospechosos.