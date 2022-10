Aquí no hay separación de poderes: Henry Ramos Allup

El diputado y secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, rechazó tajantemente la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de asumir las funciones de la Asamblea Nacional.



”No hay estado de derecho y una violación sistemática de la Constitución, no solo se han burlado de la soberanía popular, sino que han interpretado la Constitución contra su propio texto, aquí no hay separación de poderes”, dijo.



El expresidente de la Asamblea Nacional manifestó que lo único que le queda a la oposición es “aguantar y no tirar la toalla”.