Asesor de Trump asegura que harán lo posible para restablecer veto migratorio

Stephen Miller, asesor político sénior de Trump, aseguró a varios canales que la decisión de un juez de distrito de detener la orden ejecutiva de veto migratorio fue "ideológica" y no tiene base, ya que el presidente tiene la autoridad constitucional.



En entrevista con el canal ABC, Miller dijo que "un juez de distrito no puede forzar al presidente de Estados Unidos a cambiar las leyes y la Constitución con base en sus opiniones personales. El presidente puede suspender la entrada de extranjeros cuando es de interés nacional".



Un panel de tres jueces -dos demócratas y uno republicano- del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), rechazó la semana pasada por unanimidad que el bloqueo al veto ponga en peligro al país, como argumenta el Gobierno.



Miller criticó al poder judicial y expresó que toda medida que se anuncie para reinstaurar el veto demostrará que "el poder del presidente es sustancial y no será cuestionado".



Este viernes, Trump planteó que podría presentar una orden ejecutiva más detallada que la anterior para suspender las entradas de personas que la Administración considere que no están siendo sometidas a un escrutinio suficiente para determinar si pueden radicalizarse.



Miller indicó que están considerando diferentes cursos de acción, entre ellos solicitar una nueva vista de emergencia ante el Noveno Circuito, recurrir al Tribunal Supremo o redactar una nueva orden ejecutiva que pueda pasar indemne por los tribunales.