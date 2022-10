Autor del ataque de Londres nació como Adrian Russell Ajao

El autor del ataque de Londres nació con el nombre de Adrian Russell Ajao, informó el jefe de la unidad antiterrorista de Scotland Yard, Mark Rowley, e indicó que otras dos personas han sido detenidas en relación con el atentado.



En una rueda de prensa delante del edificio policial, Rowley dijo que esas dos personas fueron arrestadas esta madrugada en el centro y en el norte de Inglaterra y calificó las detenciones de "significativas", al tiempo que pidió ayuda a la población sobre cualquier información sobre el responsable del atentado.



Cuando fue abatido por la policía el miércoles ante el Parlamento, el agresor utilizaba el nombre de Khalid Masood, aunque las autoridades han indicado que en el pasado usó otros nombres.



Según los medios, Masood -o Russell Ajao-, también era conocido con el nombre de Adrian Elms, nacido en el condado de Kent, sureste de Inglaterra, hijo de madre soltera y padre de tres hijos.



El responsable policial precisó que con las dos detenciones de esta madrugada, el número de personas detenidas en relación con el atentado asciende a 9, después de que una mujer, arrestada poco después del ataque, haya sido puesta en libertad bajo fianza.



Rowley no ha facilitado los nombres de los detenidos, pero informó de que se registran cinco propiedades y ha concluido el registro de otras 16, mientras que se ha incautado material que incluye importante información de ordenadores.



En cuanto a las víctimas, Rowley informó de que el hombre de 75 años fallecido anoche en el hospital -la cuarta víctima del ataque de Mashood- ha sido identificado como Leslie Rhodes, del barrio de Streatham, en el sur de Londres.



Además, otras dos personas permanecen en estado grave en el hospital, otra con heridas que amenazan su vida, mientras que otros dos policías permanecen hospitalizados con "heridas significativas", según el jefe de la unidad antiterrorista.



Los agentes han hablado -según Rowley- con 3.500 testigos, entre ellos mil que estaban en el puente de Westminster y 2.500 delante del Palacio de Westminster, sede del Parlamento.



Rowley puntualizó que la investigación está centrada en entender "la motivación, la preparación y los cómplices" que tenía Masood para llevar a cabo su ataque con un vehículo.



En concreto, el agente explicó que se trata de establecer si actuó solo, se inspiró en propaganda terrorista o si contó con el respaldo de terceras personas que le hubieran animado a atentar.



"Queremos escuchar a cualquiera que conociera a Khalid Masood bien, que sepa quiénes eran sus cómplices y puedan facilitarnos información sobre los lugares que visitó recientemente", añadió.



"Puede haber gente que tuviera preocupación por (la actitud de) Masood pero no se sintiera cómoda, por alguna razón, en transmitirnos esa inquietud", subrayó Rowley al pedir la colaboración de la población.



Al mismo tiempo, agradeció a la prensa que tenía la identidad del agresor poco después de producirse el atentado pero que, a petición de la Policía policial, retrasó su divulgación a fin de no perjudicar el trabajo de investigación de las fuerzas del orden.



Además del hombre de 75 años fallecido anoche, el agresor mató al policía Keith Palmer; a la mujer de origen español Aysha Frade y al turista estadounidense Kurt Cochran, de 54.



El miércoles por la tarde, el atacante atropelló con su vehículo a unos viandantes que estaban en el puente de Westminster, antes de estrellar el vehículo contra las verjas del Parlamento.



Después se bajó de su coche, corrió hacia la entrada del edificio parlamentario, donde apuñaló a Keith Palmer y, cuando se disponía a atacar a otro agente, fue abatido a tiros por la Policía.