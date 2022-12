Bombardeo contra un hospital de Médicos Sin Fronteras en el norte del Yemen

La coalición militar que dirige Arabia Saudí efectuó hoy un bombardeo contra un hospital de campaña apoyado por la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) en la localidad de Abs, en el norte del Yemen, informaron a Efe testigos de los hechos.



Los testigos aseguraron que hay muchas víctimas, entre muertos y heridos, pero no ofrecieron cifras exactas.



Esta no es la primera vez que un centro médico gestionado por MSF es atacado por los aviones de la coalición árabe en territorio yemení, tal y como ha denunciado la organización en varias ocasiones, aunque la alianza militar siempre lo ha negado.



El centro médico se ubica en la provincia de Hashah, unos 130 kilómetros al noroeste de la capital, Saná, y en la frontera con Arabia Saudí.



El distrito de Abs está situado en la carretera que une el puerto de Al Hudeida, en el mar Rojo, con el paso fronterizo de Harad, el principal entre el Yemen y Arabia Saudí.



El pasado 10 de enero, cuatro personas murieron al impactar un proyectil en un hospital de MSF en la provincia de Saada, vecina a Hashah y principal feudo de los rebeldes hutíes.



En octubre de 2015, otro hospital apoyado por MSF quedó completamente destruido tras ser bombardeado en el distrito de Haydán, en Saada.



La coalición árabe, integrada por países musulmanes suníes, interviene en el Yemen en contra de los rebeldes chiíes desde marzo de 2015, cuando éstos expulsaron al presidente Abdo Rabu Mansur Hadi del país. EFE