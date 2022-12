Británicos eligen gobierno en clima enrarecido por los atentados

Los colegios electorales abrieron a las 07H00 (06H00 GMT) y cerrarán a las 22H00 (21H00 GMT).



Unos 47 millones de británicos están habilitados para elegir los 650 diputados de la Cámara de los Comunes.



El líder del partido que obtenga más escaños -la conservadora May o el laborista Jeremy Corbyn-, será el próximo primer ministro.



Al cierre de los colegios electorales, las televisiones británicas difundirán una proyección de los resultados que generalmente es fiable, pero el recuento oficial se alargará toda la noche.



"Dadme vuestro apoyo para liderar al Reino Unido, dadme la autoridad de hablar en nombre del Reino Unido, fortalecedme para luchar por el Reino Unido", pidió May en las últimas horas de la campaña.



Corbyn, que llegó a pedir la dimisión de May tras el atentado del sábado en Londres, cerró la campaña recordando que quedaban "24 horas para salvar la sanidad pública".



Los conservadores de May siguen siendo favoritos, pero dependiendo de lo ajustado del resultado, cada escaño contará y habrá que esperar al resultado de las últimas circunscripciones, el viernes a las 07H00 (06H00 GMT), para saber si May o Corbyn son los próximos inquilinos de Downing Sreet.



"Si logra menos de 50 escaños" de ventaja sobre los laboristas, "será un resultado muy malo" para May, dijo a la AFP Iain Begg, un analista político de la London School of Economics. "Probablemente gane, pero por mucho menos de lo que pensaba al convocar las elecciones", estimó.