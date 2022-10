Cantante Conchita Wurst revela que tiene VIH

El travesti austriaco Conchita Wurst, que ganó el concurso de Eurovisión en 2014 vestida de mujer y con barba, reveló el domingo por la noche ser seropositivo del virus VIH.

"Llegó el día de liberarme para el resto de mi vida de una espada de Damocles: soy positivo al VIH", explicó la diva barbuda de 29 años en su página Instagram.

"Esto no tiene interés para la opinión pública pero un examigo me amenaza con revelar públicamente esta información personal (...) no doy a nadie el derecho a influenciar así mi vida", agregó.

Conchita Wurst, que luego de ganar el concurso se convirtió en un ícono de la causa homosexual en el mundo, agregó "esperar dar coraje y hacer un nuevo gesto contra la estigmatización de la gente" portadora del VIH.

Conchita, cuyo verdadero nombre es Tom Neuwirth, precisó que su familia conoce "desde el primer día" sus serpositividad.

"Estoy bien de salud y soy más fuerte, más motivado y más liberado que nunca", aseguró precisando que contrajo el virus "desde hace varios años y que se encuentra debajo del umbral de detección".

