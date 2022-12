Capturan colombiano que amenazó con atentado en concierto de Ariana Grande

Fue capturado un joven colombiano de 22 años de apellidos Caicedo López, que, según las autoridades de Costa Rica, amenazó con atentar en un concierto de Ariana Grande en ese país.

El ministro de Seguridad en Costa Rica, Luis Gustavo Mata, explicó que el joven “aprovechó las redes sociales para amenazar el evento en el que esta joven iba a actuar”.



“No debemos de perder la expectativa de que cuando hay amenazas de por medio y viendo cómo está el mundo en este momento ante la ola de terrorismo, este tipo de conductas no pueden ser permitidas y mucho menos en países como los nuestros”, enfatizó.



Según el jefe de la cartera de Seguridad, fue allanada la vivienda donde vivía el colombiano junto a otros jóvenes que también fueron detenidos.



Dijo que no se encontró material explosivo, pero se hizo el procedimiento de captura y ahora se revisa el estatus migratorio para determinar si es necesario devolverlo a Colombia.



“Es la travesura de un muchacho loco (…) Es un problema que tenemos de conducta de gente joven que se pasa a los tribunales cuando hay amenazas de este tipo o amenazas de tipo sexual”, finalizó.



El concierto de Ariana Grande se llevó a cabo el domingo en la noche y transcurrió con normalidad.