Cero sexo: la polémica propuesta en Brasil de abstención para jóvenes

Sin mencionar la posibilidad de usar preservativos, el Gobierno de Brasil lanzó este lunes una campaña con la cual sugiere a los jóvenes la reflexión y la espera para tener sexo como forma de prevenir el embarazo durante la adolescencia. En el país, más de 400.000 jóvenes se convierten en gestantes cada año.

La madre de la campaña es una de las ministras más populares del Gobierno Bolsonaro, Damares Alves, evangélica que lidera el órgano federal que trata de los temas relacionados a la Mujer, a la Familia y a los Derechos Humanos.

En los más recientes días ha acumulado una serie de declaraciones polémicas sobre el tema de la educación sexual. La ministra de Gobierno se ha opuesto a la educación sexual en las escuelas. Damares había dicho que el inicio precoz de la actividad sexual lleva los jóvenes a la delincuencia y al “alejamiento de los padres, de la escuela y de la fe”.

Ahora, la funcionaria prepara un plan para convertir las ideas de esta campaña en una política que deberá ser probada en al menos tres ciudades de Norte y Nordeste, las regiones más pobres del país, pero dijo que en el "momento adecuado" detallará en qué consistirán dichas pruebas.

Con un video de 30 segundos se estrenó la campaña federal titulada “Todo tiene su tiempo”, y con el que el Gobierno dice que “el embarazo no combina con la adolescencia”. Sugiere que los jóvenes reflexionen y hablen con sus familias. Les orienta a que busquen las unidades de salud pública, pero no habla de ningún otro método contraceptivo que no sea la abstención sexual.

Pese a las críticas de semanas que lleva recibiendo los anuncios de la campaña, Damares argumentó que no se trata de una acción “moral” sino de una política salud pública.

Las tasas de embarazo adolescente en Brasil están un 50% por encima del promedio mundial. Por cada mil niñas brasileñas, 46 se convierten en madres adolescentes. En América Latina, el índice es 65,5.

Sin embargo, el Gobierno ignora que gran parte de las adolescentes que tiene hasta 14 años se han embarazado en Brasil porque son víctimas de violación, según varios estudios y expertos brasileños.

“Hemos estado hablando de esto durante un año, porque necesitamos cambiar los números establecidos. Buscamos innumerables propuestas, hablamos con todos: expertos, padres, adolescentes. Hablamos y tuvimos el coraje de hablar sobre retrasar el inicio de la vida sexual, incluido este tema en toda la gama de métodos preventivos que ya existen, justificó la ministra en una rueda de prensa.