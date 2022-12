Colombiano y su dron, héroes en EE.UU. al ayudar a encontrar a persona desaparecida

Julián Bustos, un colombiano que usó su dron pare encontrar a una persona que llevaba cinco días desaparecida, se convirtió en un héroe en Estados Unidos. En entrevista con Mañanas BLU, contó la forma en que maniobró el dispositivo para lograr la proeza.

“Es algo totalmente inesperado. El día viernes en la noche una amiga me comentó de una persona desaparecida en el condado, al día siguiente entré al grupo, vi que estaban haciendo una búsqueda y alguien preguntó que si alguien tenía un dron que de pronto pudieran unirse a la búsqueda, lo que hice yo fue cargar mis baterías”

“Salí a buscar, me encontré con los coordinadores, me dijeron más o menos en qué áreas no habían buscado. Yo decidí irme a un punto, desde ahí despegué el dron y fue cuestión de menos de tres minutos para, afortunadamente, encontrar a esta persona”.

Bustos contó la forma en que dedujo el posible sitio donde se encontraba el desaparecido.

“Había unas 900 personas buscándolo en varias ciudades alrededor, en varios condados, la Policía, por lo que me dice otra persona estuvieron en esa misma área buscándolo”

“Fue una idea. Yo lo que pensé es que alguien en un carlor extremos como el que está aquí ahora, quizá lo primero que haga es buscarse un lugar con agua. Entonces en el mapa vi que estaba cerca un río y dos lagos pequeños. De inmediato me dirigí con el dron a volar una quebrada, estaba en realidad muy cerca a la calle”, explicó.

