Comunidad internacional debe mediar en diferendo entre España y Cataluña: diputada

El gobierno español se mostró este lunes decidido a impedir una eventual declaración unilateral de independencia en Cataluña, al día siguiente de un referendo de autodeterminación prohibido por la justicia y marcado por la violencia policial.



A propósito, la diputada Míriam Nogueras, del Partido Demócrata, analizó en Blu Radio los resultados del referendo unilateral promovido por su colectividad.



“Todo lo estamos haciendo en el escenario de la represión, de la violencia policial. Aun así, me gusta destacar la actitud de la gente en Cataluña, que gritaba ‘democracia’”, manifestó.



Además, explicó las razones por las que apoya la separación de Cataluña de España.



Las razones son mucho más allá de las económicas, según dijo la diputada catalana.



“Siempre digo que Cataluña y España son dos culturas diferentes y no digo que una sea mejor o peor que la otra, simplemente diferentes. Creo que Cataluña es un país que hasta ahora no se ha podido desplegar”, enfatizó.



Según datos del Gobierno catalán, en la consulta del domingo participaron 2.262.424 personas, con un 90 % de votos a favor del 'sí' a la independencia frente a un 7,8 % de papeletas en contra.



En ese sentido, dijo que es necesario un árbitro que medie en la disputa entre el Gobierno español y el catalán.



“Debe haber un árbitro y debe ser internacional. Nos consta que se han recibido varias propuestas de personas que se ofrecen para ser árbitro, pero no debe ser la Unión Europea en sí. Creo que los mediadores deben ser personas o instituciones no posicionadas políticamente, algo neutral”, advirtió.



Nogeras añadió que su propósito es que Cataluña se convierta en un Estado del siglo XXI, y no un Estado político del siglo XX.



“Tenemos una visión de la vida que queremos desplegar, llevamos más de 10 años advirtiendo que Cataluña tiene aspiraciones sociales, económicas y culturales. Esto va a tener consecuencias, porque esto ha llegado a un punto en el que todos los pactos ya no son aceptados por todos”, finalizó.



Cabe recordar que el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont, reunió este lunes de forma extraordinaria a su Gobierno para analizar el escenario abierto tras el referéndum del domingo, suspendido por el Tribunal Constitucional.



La reunión se produce en un momento de máxima tensión con el Ejecutivo español y con la puerta abierta a una posible declaración unilateral de independencia.



En la reunión de este lunes estará sobre la mesa una hipotética declaración unilateral de independencia en el Parlamento regional, los incidentes del domingo durante la votación con la intervención de las fuerzas de seguridad en los colegios electorales, la actuación de la Policía regional de Cataluña y la huelga general convocada para mañana 3 de octubre, entre otras cuestiones.





