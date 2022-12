Conmovedor testimonio de la madre del migrante muerto con su hija de 2 años

En abril pasado Óscar de 25 años y Tanía de 21, abatidos por la pobreza, tomaron a su pequeña hija y se marcharon de El Salvador por mejor vida a Estados Unidos. Pero el sueño se convirtió en pesadilla luego que padre e hija murieron ahogados en el fronterizo Río Bravo.

La muerte de Óscar Alberto Martínez y su pequeña Angie Valeria de casi dos años ha causado conmoción en El Salvador, desde donde parten a diario un promedio de unas 200 personas hacia Estados Unidos en forma indocumentada.

Óscar y su niña murieron ahogados el pasado domingo en el Río Bravo, cuando intentaban cruzarlo ilegalmente para llegar a suelo estadounidense. Su esposa Tania Vanessa Ávalos, que los acompañaba en la travesía, se salvó pues desistió de cruzar.

Pero la joven madre observó con horror cuando Óscar y la niña eran arrastrados por la corriente del río y terminaron hundiéndose en la zona de la ciudad de Matamoros en México. La imagen de los cuerpos de ambas víctimas, encontrados boca abajo, ha causado conmoción mundial.

"Ha sido un dolor inmenso, aún no puedo creerlo que mi muchacho y mi nietecita están muertos, ellos solo querían llegar a Estados Unidos, tenían ese sueño americano, de lograr una mejor vida", dijo vía telefónica a la AFP la madre de Óscar, Rosa Ramírez.

Según la familia de Óscar, ellos salieron de El Salvador el pasado 3 de abril y ya en México permanecieron dos meses en un albergue en Tapachula, desde donde comenzaron el trámite para solicitar asilo en Estados Unidos.

Pero ante la tardanza en obtener una respuesta a su pedido, se desesperaron y decidieron continuar su camino a Estados Unidos.

Doña Rosa, sin poder contener el llanto, recuerda que siempre le pidió a la pareja que "no se fueran, que irse a Estados Unidos es muy peligroso".

Pero tanto Óscar como Tania querían que su niña tuviera un mejor futuro y hasta hicieron planes de qué podrían hacer con el dinero que soñaban ganar al llegar a Estados Unidos.

"Mi hijo me decía que soñaba con que mi Valeria creciera en Estados Unidos, lejos de la pobreza, quería comprar una casa para su familia y tener una mejor vida", contó doña Rosa, que vive en una populosa y peligrosa colonia en la periferia este de San Salvador, con fuerte presencia de pandillas. En ese mismo lugar vivía Óscar con su familia.

En El Salvador, Óscar trabajaba en una pizzería, era un joven "muy responsable" con su familia, recuerda su madre.

"La niña era su mundo y hoy los dos se han ido para el cielo", lamentó doña Rosa.

"Siempre he creído que irse sin papeles a Estados Unidos es un gran riesgo que no vale la pena, hoy le pasó esto a mi muchacho y a mi nieta, mañana no sabemos quién más va a sufrir, más con eso de que no quieren a la gente indocumentada en Estados Unidos", sostuvo la madre de Óscar.

En El Salvador el presidente Nayib Bukele ordenó a la cancillería mantenerse al tanto de la situación y que los gastos de repatriación de los cuerpos del padre y la niña serán cubiertos por el gobierno.

Las muestras de solidaridad también han sido muchas con la familia de las víctimas a través de las redes sociales como Twitter.

Una funeraria ofreció cubrir sin costo alguno los servicios para el sepelio.

"Esta es una dolorosa imagen de lo que sufren nuestros migrantes, y es un llamado de atención a los gobiernos a buscar una solución a la migración irregular", consideró el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami), César Ríos.

Este miércoles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo expresar su "profunda conmoción" ante la "desgarradora" imagen fotográfica de los cuerpos de Óscar y su hija.

"Las muertes de Óscar y Valeria representan un fracaso en la respuesta a la violencia y la desesperación que empujan a las personas a emprender viajes peligrosos en busca de una vida digna y segura", señaló mediante un comunicado el jefe de ACNUR, Filippo Grandi.