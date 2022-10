Consejo Nacional Electoral de Ecuador sugiere que habrá segunda vuelta

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador sugirió el martes que habrá un balotaje entre los candidatos presidenciales Lenín Moreno, por el oficialismo, y Guillermo Lasso, de la oposición, aunque no lo anunciará oficialmente hasta completar el escrutinio.



"Tenemos una tendencia marcada y, si es que ese es el caso, habría una segunda vuelta", expresó el titular del CNE, Juan Pablo Pozo, en rueda de prensa en Quito.



Escrutado el 95,22 de las actas de los comicios del pasado domingo, Moreno capta un 39,21% de los sufragios válidos y Lasso un 28,35%.



"No podría cambiar, porque la tendencia señala que está marcada, pero para dar resultados oficiales (...) tenemos que dar una vez que tengamos resultados definitivos", indicó Pozo.



Para ganar en primera ronda, un candidato necesita un 40% de los votos válidos y una diferencia de al menos diez puntos porcentuales sobre el segundo.



La segunda vuelta está prevista para el 2 de abril.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Cuatro horas duró la diligencia de interrogatorio en la que Luis Fernando Andrade, director de la ANI, respondió a las inquietudes de la Fiscalía dentro del proceso de la adjudicación del contrato para la vía Gamarra-Ocaña, correspondiente a la fase II de la Ruta del Sol.



-La Federación Nacional de Departamentos pidió no culpar a los mandatarios locales sobre un eventual incremento al precio de los combustibles como resultado de la decisión del gobierno de derogar la resolución que disminuía el cobro de la sobretasa a la gasolina.



-El mecanismo de monitoreo y verificación tiene 10 solicitudes pendientes por establecer si se han presentado hechos que violen el cese al fuego bilateral y de hostilidades con las Farc.



-La Sala Penal de la Corte Suprema de justicia pidió a la Fiscalía revisar cómo se están otorgando los preacuerdos, por considerar que se están brindando beneficios a personas que no lo requieren.



-El Consejo Nacional Electoral de Ecuador está a la espera del conteo del 5% más de los votos para anunciar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.



-1 persona muerta y dos más heridas dejó un accidente de tránsito que se presentó en la calle 13 con carrera 111 A tras el volcamiento de una volqueta que transportaba greda… Catalina Vargas.



-Durante el segundo semestre de 2017 se abrirá la licitación para la construcción del Metro de Bogotá.



-3 policías continúan en cuidados intensivos y 18 fueron dados de alta después de atentado de La Macarena.