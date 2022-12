Constituyente ha tenido "cero apoyo", asegura oposición venezolana

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el Gobierno que se celebra hoy ha tenido "cero apoyo" y que cuando restan pocas horas para que culmine el proceso solo ha votado el 7 % del padrón electoral.



El presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, dijo, como vocero de la MUD, que "no más de un millón y medio de personas" ha votado en estos comicios en los que solo participa parte del chavismo y que se realizan pese al rechazo de la oposición, la Iglesia católica y varios países del mundo.



El padrón electoral de Venezuela cuenta con 19,5 millones de personas inscritas y, según Borges, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, tiene listo un boletín con resultados "fraudulentos" que supuestamente informa de una participación de 8,5 millones de votantes.



"De manera que pueden ver que si ahorita a las 3.00 (15.00 - 19.00 GMT) de la tarde no llegan ni siquiera al millón y medio de personas, difícilmente ellos pueden decir que va a votar el número de personas que ellos van a decir", afirmó.



Comentó también que en la jornada "la competencia era entre el pueblo venezolano libre y rebelde y un gobierno autoritario y totalmente fuera de la Constitución" y que "hoy ganó el pueblo venezolano".



Agregó que la lucha por cambiar el Gobierno "sigue intacta" y "no culmina hoy", pero que "la Constituyente acelera la salida del Gobierno".



Reiteró que el mundo, como lo ha hecho "el pueblo" y "amplios sectores del mismo chavismo", desconocen este proceso y por ello "la Constituyente nació muerta".



Denunció que la protesta que tenía prevista para hoy la oposición fue brutalmente reprimida en todo el país y que las fuerzas de seguridad impidieron, incluso, que las personas pudieran juntarse para movilizarse.



"No puede haber paz, como han dicho todos los jerarcas del régimen si el día de hoy lo que hay es abstención y represión, el día de hoy está caracterizado por la abstención y la represión", señaló.



Al menos ocho personas han muerto durante la jornada de las protestas contra las elecciones de la Constituyente y los fallecidos ascienden a 117 desde que iniciaron el 1 de abril las manifestaciones en favor y en contra del Gobierno.



