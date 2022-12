Consulado localiza 325 colombianos luego del terremoto de México

El consulado de Colombia en Ciudad de México localizó 325 colombianos que no tenían contacto con su familia luego del terremoto del 19 de septiembre que deja hasta el momento más de 324 muertos, informaron hoy fuentes oficiales.



"Hasta este lunes el consulado de Colombia en Ciudad de México ha recibido 369 solicitudes de ayuda. En total, se han localizado a 325 colombianos que no tenían contacto con su familia luego del terremoto del 19 de septiembre, informó la Cancillería en un comunicado.



La información agrega que otras 40 personas recibieron ayuda en alojamiento, albergue y orientación con aerolíneas para la salida del país.



Hasta el momento "no tenemos reporte de ningún connacional víctima fatal" dijo el cónsul de Colombia en México, Elías Ancízar Silva.



El diplomático agregó que desde el Consulado han "estado monitoreando con las autoridades locales y con las redes de colombianos en todos los puntos críticos, epicentro del sismo".



Entre los colombianos afectados hay cinco familias que sufrieron afectaciones en sus viviendas, a ellos se les está brindando ayuda para su reubicación.



Igualmente dijo que se continúa la búsqueda de cuatro colombianos más que hasta el momento no se han podido localizar, pero cuyos casos no indican que estén desaparecidos.



Las fallas en las comunicaciones y transporte en las regiones afectadas por el terremoto dificultan las labores de localización de algunas personas, pero el Consulado "seguirá trabajando hasta conocer el paradero de cada uno de los colombianos", añade la información.



En la base de datos de la misión hay registrados aproximadamente 10.000 colombianos en México, a todos ellos se les ha enviado comunicación a través de correo electrónico para conocer si se encuentran bien.



"Lo importante es mantener la calma y que tengan en cuenta que la información oficial es la que hay que consultar" puntualizó el funcionario.



