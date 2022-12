Cristóbal Colón no quería descubrir América y se llamaba Segismundo

Manuel Rosa se ha pasado 25 años indagando en la figura de Cristóbal Colón quien, según asegura, era un noble portugués de ascendencia polaca cuya intención primordial no era descubrir América, sino tejer una compleja conspiración para apartar a España de las rentables rutas comerciales africanas.

El verdadero nombre del descubridor de América era, según Rosa, Segismundo Henrique, hijo de un derrotado rey de lo que ahora es Polonia y Lituania que encontró refugio y anonimato en la isla de Madeira, pero que mantuvo una cercana relación con la realeza portuguesa.

"Todo comenzó con una duda: ¿Cómo Colón, un mercader italiano sin dinero, se pudo casar con una noble portuguesa (Filipa Moniz) con el permiso expreso del rey?. Eso era prácticamente imposible en el siglo XV", explica a Efe en una entrevista.

Esa premisa llevó a Rosa, investigador portugués-estadounidense, a una labor de documentación detectivesca que recopila ahora en el libro "Columbus. The Untold Story", que presenta hoy en la Universidad Xavier de Cincinatti (Ohio).

El libro, una edición más extensa de "Colón. La historia nunca contada", publicado en español en 2009, revela por primera vez, basándose en símbolos heráldicos y coincidencias históricas lo que el investigador considera la identidad verdadera de Colón: el hijo de Wladyslaw III, rey cristiano derrotado en 1444 por los otomanos en la batalla de Varna.

"Lo que he descubierto cambia 500 años de historia: Colón no era genovés, no tenía intención de descubrir América y fue un espía en la corte de la reina Isabel con la coartada de salir de Portugal por miedo a ser ejecutado por traición al rey", explica el investigador.

El príncipe Segismundo murió, según las crónicas de la época, en un accidente marítimo precisamente en las mismas fechas en las que la historia señala la llegada a Portugal de un náufrago genovés conocido por el nombre de Cristóbal Colón.

Según el estudio, esa historia sirvió para convertir a Colón en un agente secreto al servicio de la corona portuguesa, enemiga de los Reyes Católicos, que sí conocían la verdadera identidad del navegante, pero no sus verdaderas intenciones.

Rosa presenta como prueba de que Colón era un espía portugués una carta encontrada en los archivos de sus descendientes en la que el rey Juan II le trata como "nuestro amigo especial en Sevilla".

La misión de Colón era embaucar a Isabel con la idea de abrir una ruta hacia las "Indias" (Cipango o Japón) para mantener a España lejos de las costas de Guinea, donde los portugueses comerciaban con el oro.

El complejo plan inicial era que España se ocupara de explorar tierras remota y dejara libre las rutas más beneficiosas para los portugueses y el Almirante se convirtiera en Virrey e instigara una rebelión de todas las colonias contra la corona española, dejando fuera de juego a la corona de Castilla y Aragón.

Pero el plan no funcionó como estaba previsto. El heredero de Juan de Portugal falleció antes de poder reclamar por derecho marital el trono español, y tras la muerte del monarca pasó a ocupar el trono luso su primo Manuel, con mejores relaciones con la corona española.

Colón cayó en desgracia (probablemente al conocerse su papel de espía) y mantuvo hasta su muerte su falsa identidad, ya que la verdadera era conocida sólo por su familia y algunos cortesanos y reyes, que mantuvieron el secreto de la estirpe que lo ligaba, no solo a la nobleza portuguesa, sino con el trono de Polonia.

"Ha sido uno de los secretos mejor guardados de la historia. Han sido necesarios 500 años", asegura Rosa, el único investigador que mantiene esta teoría del linaje báltico de Colón, que basa entre otras cosas en que Colón era rubio con ojos azules.

En opinión de Rosa, Colón dejó desperdigados en sus documentos y posesiones personales símbolos de sus verdaderos orígenes, como un blasón con equivalencias casi idénticas a las de las dinastía Jagiellon de Polonia o el uso de un águila similar al de la familia real polaca.