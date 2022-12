Crítica de Obama a republicanos que “usan caravana migrante” para asustar electores

Barack Obama criticó este domingo que los republicanos traten de infundir "miedo" a los electores con el tema migratorio y exhortó a los demócratas de Illinois a votar masivamente el próximo martes en una elección que puede ser la "más importante" de sus vidas.

"Todos los candidatos republicanos tratan de infundir el miedo en los electores y para ello utilizan la supuesta amenaza de la caravana de migrantes pobres y descalzos, de refugiados que se encuentran a millas de distancia" de la frontera, dijo Obama en un acto político.

"¿En serio son una amenaza?", se preguntó en medio de los aplausos de las personas que colmaban el pabellón de la Universidad de Illinois en Chicago.

"Además, utilizan a nuestras tropas para un truco publicitario en la frontera, algo que por ley está prohibido", expresó Obama, en referencia a la decisión del presidente Donald Trump de enviar militares para impedir el ingreso de los inmigrantes en el país.

"Estados Unidos se encuentra en una encrucijada, donde hay gente que utiliza la mentira porque a veces funciona", expresó.

El expresidente, visiblemente cansado y afónico por los días en que ha estado en campaña alrededor del país, habló durante 45 minutos y dijo que una forma de llamar a la responsabilidad al Gobierno es votar, porque "el carácter de la nación está en juego".

"Cuando las palabras no significan nada, cuando la gente puede decir falsas verdades, en realidad, lo opuesto de la verdad, y no hay consecuencias, la democracia no puede funcionar. Las sociedades no funcionan", afirmó.

La presencia de Obama en Chicago, a dos días de las elecciones de mitad del mandato presidencial, en las que se renovará parte del Congreso y se elegirán gobernadores en algunos estados, se dio en el décimo aniversario de su elección como el presidente de los Estados Unidos.

Según recordó, en aquella ocasión pronunció un discurso en el Grant Park, en "una noche extraordinaria, de unidad".

"La gente me pregunta si todavía prevalece el espíritu de bondad, decencia, generosidad y esperanza que reinaba entonces", expresó.

"Todavía está con nosotros, es verdadero, pero tenemos que defenderlo, y la mejor forma es mediante el voto", dijo.

En el acto participaron todos los candidatos demócratas de Illinois, encabezados por el multimillonario JB Pritzker, quien está posicionado en las encuestas como favorito para desalojar de la gobernación al republicano Bruce Rauner.

Sobre su voz, el expresidente bromeó con que estaba así después de haber intentado cantar ‘Glory’, la canción con la que el cantante de rap y hip-hop, Common, finalizó la parte musical del acto.

A su llegada al lugar, Obama estrechó manos y saludó a la multitud durante diez minutos, antes de ubicarse frente al micrófono. El público había esperado haciendo fila durante dos horas bajo la lluvia.