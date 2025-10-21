Cura desata polémica tras aparecer en app de citas gay: tendría varias fotos insinuantes

La comunidad católica vive días de desconcierto tras confirmarse un hecho que ha generado preocupación entre los feligreses. El protagonista es el sacerdote Aroldo Herrera Carmona, párroco en El Álamo, de la Diócesis de Getafe (España), quien se mantiene al frente de su comunidad pese a la controversia desatada por su presunta orientación sexual.

Todo comenzó cuando se hicieron públicas imágenes y mensajes suyos de contenido sexual difundidos en redes sociales y aplicaciones de citas homosexuales. El caso ha provocado una ola de críticas y un debate sobre los límites entre la vida privada de los religiosos y las exigencias éticas del sacerdocio, lo que ha tensado su relación con los fieles y abierto un cuestionamiento sobre la coherencia moral de los líderes espirituales.

La polémica estalló luego de que algunos miembros de la comunidad identificaran su cuenta de Instagram, bajo el usuario @morenazo0378, donde el sacerdote publicaba frases como: “No más soltería, allí está el currículum” o “Estado civil: viviendo la vida al 100”, acompañadas de fotografías insinuantes en ropa interior.



El perfil fue cerrado tras el escándalo, pero las capturas ya circulaban ampliamente en redes sociales. Días después, se conocieron imágenes similares en aplicaciones de citas para hombres, lo que agudizó el malestar entre los creyentes. Aunque Herrera aseguró que esas cuentas fueron creadas sin su consentimiento, reconoció ser el responsable de las publicaciones en Instagram.

Pese a la controversia, el padre Herrera defendió su derecho a expresarse en redes sociales y afirmó que sus imágenes no representan ningún pecado, insistiendo en que fueron sacadas de contexto. A su juicio, se trata de asuntos personales que no deberían interferir con su labor pastoral.

Sin embargo, varios feligreses de El Álamo consideran que su conducta contradice los valores que debe reflejar un guía espiritual, especialmente en una parroquia con grupos juveniles y procesos de catequesis. Para ellos, el sacerdote ha perdido autoridad moral ante la comunidad.

Críticas a la Diócesis de Getafe por falta de acción

La Diócesis de Getafe también ha sido blanco de críticas por su aparente pasividad frente al caso. Según medios locales como InfoVaticana, las autoridades eclesiásticas solo le habrían pedido al sacerdote eliminar el contenido de sus redes sociales, sin abrir una investigación formal ni imponer sanciones.

Incluso, el propio Herrera afirmó contar con el respaldo del obispo: “Al obispo no le ha parecido que haya pecado en las fotos”, dijo. La frase generó mayor inconformidad entre los fieles, que esperaban una postura más firme de la Iglesia.

El silencio de la jerarquía eclesiástica ha sido interpretado como una falta de claridad frente a los límites de la conducta pública de los sacerdotes. Algunos creyentes y medios católicos sostienen que este tipo de situaciones deben abordarse con transparencia, no solo para preservar la credibilidad de la Iglesia, sino también para proteger la confianza de los fieles.