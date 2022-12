De un plumazo, Trump podría reversar concesiones de Obama a Cuba: Otto Reich

Otto Reich, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, aseguró que pese a la elección de Donald Trump como presiente de Estados Unidos, la política internacional no va a presentar cambios significativos en lo referente a Colombia.



“Creo que no va a haber cambios fundamentales con ningún aliado, con países como Inglaterra o los líderes de esos países indica que él quiere mantener las relaciones en buen estado; no ha dicho nada en relación a Colombia específicamente, pero que va a mantenerse igual”, señaló.



“Es demasiado temprano para hacer pronósticos sobre la política, nosotros tenemos un dicho que es personal es política; el personal que el presidente ponga en el gabinete es clave, el personal es el que implementa la política”, agregó.



Frente al tema Cuba, Reich dijo que Trump podría “hacer cambios sin pasar por el Congreso, él prometió en la Florida que si era electo iba a hacer retroceder las acciones del presidente Obama y lo puede hacer con un plumazo porque Obama no acudió al Congreso para sacar adelante sus iniciativas, lo hizo unilateralmente, cualquier presidente podría hacerlo”.



“El acuerdo entre Estados Unidos y Cuba que se anunció en 2014 no fue ningún acuerdo, no le exige ningún cambio, no ha habido ningún avance en derechos, por el contrario, ha habido más presos políticos en los últimos años”, manifestó el republicano.



Sobre los tratados de libre comercio con diferentes países, Reich dijo que puntualmente Trump se ha manifestado sobre el acuerdo comercial con México y Canadá, y aclaró que no se ha hablado específicamente sobre el celebrado con Colombia.



“Sobre el TLC una respuesta sería prematura, él ha hablado específicamente del TLC con Norteamérica y en general de otros tratados, no lo he escuchado hablar de tratados bilaterales con otros países como Colombia, lo que ha dicho es que quiere renegociar esos tratados no que los quiera tirar al suelo”, concluyó.