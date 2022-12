Dejen de ser políticamente correctos: Trump sobre atentado en Londres

"Debemos dejar de ser políticamente correctos y atender el problema de la seguridad de nuestra gente. Si no somos inteligentes, la cosa empeorará", escribió Trump en un tuit.



En una serie de tuits a primera hora del domingo, Trump también reprochó el intento del alcalde de Londres, Sadiq Khan, de tranquilizar a la opinión pública luego de que tres atacantes arrollaran a varios peatones con una furgoneta en London Bridge el sábado y luego acuchillaran a otros.



"Al menos siete muertos y 48 heridos en un ataque terrorista y el alcalde de Londres dice que 'no hay razón para alarmarse'", escribió el mandatario estadounidense en otro tuit.



También se burló de quienes defienden el control de armas. "¿Se dan cuenta de que no estamos teniendo un debate sobre armas ahora mismo? ¡Eso es porque ellos usaron cuchillos y una camioneta!", señaló también en un tuit.



Estos incidentes golpearon el centro de Londres dos semanas después de que un atacante suicida hiciera estallar una bomba en Manchester, matando a 22 personas. También hizo recordar el ataque de marzo, cuando un hombre atropelló a varias personas cerca de la sede del Parlamento, matando a cinco personas.



La primera ministra británica Theresa May culpó a la "malvada ideología del extremismo islamista" por los hechos del sábado.