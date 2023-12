Del Palacio de Burckingham a repartir comida a necesitados

"

"Fue una cosa muy bonita. Nació de la noche a la mañana. Durante la pandemia, al ser yo una persona vulnerable, ya que soy diabético, me mandaron a casa en el trabajo en Buckingham. Me aburría, y como colaboro con organizaciones latinoamericanas en Londres, me llamaron de una iglesia para que pasara el mensaje de que podían dar comida a gente necesitada", señala.

Blu Radio - EFE