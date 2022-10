Detienen en Moscú al líder opositor ruso en medio de manifestaciones

El líder opositor y candidato a la presidencia de Rusia, Alexéi Navalni, fue detenido en el centro de Moscú, donde se celebra un mitin no autorizado en el marco de una jornada nacional de protesta contra la corrupción, informó su página web, que emite imágenes en directo del lugar de la manifestación.



Pese a que las autoridades moscovitas habían advertido de que el mitin era ilegal, varios miles de personas se han congregado en la céntrica plaza Puskhin y la calle Tverskaya (antigua Gorki), en medio de un gran despliegue policial.



"Rusia será libre", "¡Libertad, Libertad", coreaban los manifestante reunidos en la plaza Pushkin.



Los organizadores de la protesta recomiendan a los participantes en la manifestación "pasear" por ambas aceras de la calle Tvérskaya para evitar ser detenidos.



La jornada nacional de protesta contra la corrupción fue convocada por Navalni bajo el lema "Dimón (diminutivo despectivo de Dmitri) las pagará", que alude al primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, a quien el líder opositor acusa de ser el hombre más corrupto de Rusia.



El líder opositor hizo esta denuncia a comienzos de mes en un vídeo publicado en Youtube, resultado de una investigación de varios meses, que ya ha sido visto más de diez millones de veces.



En el vídeo, de 59 minutos, titulado "Él para ustedes no es Dimón", se afirma que el primer ministro ha acumulado un imperio con activos, tanto dentro como fuera del país, mediante fundaciones benéficas dirigidas por familiares y personas de su más absoluta confianza.



"Basándonos en la documentación publicada afirmamos que a las fundaciones de Medvédev han sido transferidos como mínimo 70.000 millones de rublos (cerca de 1.200 millones de dólares) en dinero y propiedades", mantuvo Navalni, que dirige la Fundación de Lucha Contra la Corrupción.



Los mítines contra la corrupción ya se han celebrado en ciudades como Vladivostok, Krasnoyarsk y Tomsk, donde tampoco contaban con permiso de la autoridades.



Según medios locales, en Vladivostok la policía detuvo a una treintena de personas.



En San Petersburgo, la segunda ciudad del país, varios miles de manifestantes se congregaron en el Campo de Marte.



"Las manifestaciones transcurren de manera pacífica y no se han producido detenciones masivas", informó la página web de Navalni, que destacó que la jornada de protesta de hoy es "la victoria sobre el miedo".