Diosdado Cabello anuncia investigación a "traidores que piden" invasión de Venezuela

El jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, dijo hoy que el jueves solicitará ante ese órgano que se inicie una investigación a "los traidores de la patria" que, aseguró, han pedido "abiertamente" una invasión al país suramericano.

"Bueno, en mi condición actual de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente yo este caso lo voy a llevar mañana mismo a la Asamblea Nacional Constituyente para que se abra una investigación. Ya basta", dijo Cabello en su programa "Con el Mazo Dando".

El también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo esto luego de señalar que hoy salió una "noticia referida al presidente (de EE.UU., Donald) Trump donde (...) le pide a sus asesores invadir a Venezuela".

Según Cabello, esta "propuesta" de Trump tiene su "origen" en venezolanos que "andan por el mundo" y señaló que "todo aquel que sea considerado traidor a la patria en caso de invasión" a Venezuela "será tratado como un enemigo" del país.

"Nosotros no nos vamos a dejar tumbar (...) voy a pedir y lo anuncio de una vez una investigación ya, inmediata, detalles. Eso está ahí, los que viven pidiendo canal humanitario, canal humanitario no es otra cosa que una intervención militar", insistió e indicó que si es necesario aprobarán leyes para castigar a los "traidores de la patria".

"¿Qué están en Colombia? No sé. ¿Qué están en Madrid? No sé, no sé dónde estén", agregó.

Cabello también se dirigió a Estados Unidos y dijo: "Somos un pueblo humilde, somos un pueblo pequeño pero tenemos una gran dignidad (...) es probable que entren a Venezuela lo que no estamos seguro es cómo van a salir, ni ustedes estarán seguros cómo van a salir".

Medios estadounidenses informaron hoy que Trump planteó hace varios meses a su gabinete la posibilidad de invadir Venezuela alegando cuestiones de seguridad nacional.

De acuerdo con la cadena CNN, que cita fuentes próximas al presidente que pidieron el anonimato, el mandatario valoró esta posibilidad en uno de los momentos de mayor tensión entre Washington y Caracas.

En todo caso, de acuerdo con dicha fuente, la posible invasión del país latinoamericano "nunca fue una opción inminente".

La relación entre Estados Unidos y Venezuela se encuentra especialmente enquistada desde que Trump asumió la Presidencia en enero de 2017.

Fruto de esta tensa relación, en los últimos meses, la Casa Blanca ha aplicado numerosas sanciones contra funcionarios y empresas venezolanas e, incluso, llegó a promover una resolución para iniciar el proceso destinado a suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA).

