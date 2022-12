Diputada alemana dimite tras confesar que se inventó el currículum académico

La diputada del cogubernamental Partido Socialdemócrata (SPD) alemán Petra Hinz, presentó su dimisión, tras diez años como parlamentaria en la cámara baja (Bundestag), después de confesar que se inventó su currículum académico como jurista.



La política comunicó su decisión de dejar el escaño al presidente del Bundestag, Norbert Lammert, al que pidió concretase una fecha para mantener un encuentro personal "lo más pronto posible" para formalizar esa renuncia.



Hinz dio a conocer su decisión a través de su abogado, en medio del fuerte revuelo causado por su caso y de las presiones desde la delegación local del SPD en Essen (oeste de Alemania), su distrito electoral, para que dimitiera con efectos inmediatos.



Su abogado había difundido este mismo miércoles una declaración de Hinz, dirigida a sus compañeros, colaboradores y amigos, en la que pedía disculpas "a todos los que confiaron" en ella, al tiempo que defendía su integridad como diputada.



El pronunciamiento siguió a las informaciones difundida por el diario "West Allgemeine Zeitung" ("WAZ"), según las cuales la diputada no tenía un título de bachillerato para acceder a una carrera universitaria, tampoco cursó estudios de Derecho ni menos aún completó un examen en este ámbito.



"La señora Hinz no reconoce ahora mismo qué razones la impulsaron en su momento a dar estas informaciones falsas sobre sus certificados académicos", apuntaba su abogado, en una declaración colgada en su página web y tras borrar de ella el falso currículum.



De acuerdo con esta explicación, en lugar del Bachillerato y la preparación para la Universidad la parlamentaria completó en 1983 los estudios de formación profesional.



A mediados de los 90, trató, de cursar el Bachillerato, pero no lo logró por falta de tiempo.



La explicación del abogado hacía hincapié, por lo demás, que la diputada nunca pretendió ejercer como jurista.



En Alemania se habían producido ya varios escándalos sonados por errores, plagio en tesis doctorales o irregularidades en el currículum de destacados políticos, alguno de los cuales terminaron en dimisión.



El caso más reciente fue el de la ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, doctora en Medicina, que no tuvo consecuencias para ella ya que finalmente la universidad donde estudió determinó que podía mantener ese título, pese a algunos errores en su tesis, por considerarse que no incurrió en comportamiento indebido.



Otros dos ministros del gobierno encabezado por la canciller Angela Merkel tuvieron que someter anteriormente su tesis doctoral a una revisión por acusaciones de plagio.



Al exministro de Defensa Karl-Theodor zu Gutenberg se le retiró en 2011 el título de doctor en Derecho y luego tuvo que dimitir.



Lo mismo le ocurrió, dos años después, a la exministra de Educación y Ciencia, Annette Schavan, a la que se le despojó del título de doctora en Ciencias de la Educación por acusaciones de plagio.