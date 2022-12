'Music Lifts You Up: Concert For The Deaf' fue el nombre que le otorgaron al concierto, en el cual, 7UP adecuó una sala para transmitir las frecuencias bajas, movimientos y elementos visuales.

En el video publicado por Garrix los asistentes revelaron que son capaces de escuchar a través de los sonidos bajos y las vibraciones de la música y sentirla por todo el cuerpo, lo que les ayuda a identificar la canción que oyen.