Donald Trump defiende a su hijo por escándalo de injerencia rusa en EE.UU.

El presidente de EE.UU. Donald Trump defendió este miércoles a su hijo Donald Trump Jr. por la reunión que sostuvo en junio del 2016 con una abogada rusa que había prometido entregar información dañina para la campaña de Hillary Clinton.



“Mi hijo Donald hizo un gran trabajo anoche. Fue abierto, transparente y sincero. Esta es la mayor cacería de brujas de la historia”, dijo el mandatario en alusión a la entrevista que dio su hijo a la cadena Fox.



El mandatario también lanzó críticas contra el diario The New York Times, que durante los últimos días ha informado sobre una cadena de personajes rusos que intentaron contactar la campaña de Trump a través de su hijo mayor.



“… muchas veces esas fuentes son inventadas y no existen”, opinó para ahondar en su disputa con los principales medios en EE.UU.



En la misma línea, el hijo del presidente desestimó las denuncias del diario neoyorquino durante la entrevista con Fox. "No había nada que contar (en la reunión con la abogada rusa). Fue una total pérdida de 20 minutos, lo cual fue una pena", explicó.



"Para mí, esto era investigar a la oposición", justificó el hijo del presidente, que dijo que tenía la esperanza de que la abogada tuviese "pruebas tangibles" sobre los "escándalos" de Clinton que, en su opinión, la prensa no había recogido "durante años".



Insistió, sin embargo, que la reunión "no llevó a ninguna parte".



El The New York Times reveló este fin de semana la existencia de esta reunión y publicó que Trump Jr. fue informado por correo electrónico antes del encuentro de que la información que supuestamente traía la abogada rusa Natalia Veselnitskaya estaba vinculada con espionaje del Kremlin.